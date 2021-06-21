В ходе конфликта из-за ДТП на территории склада в Шушарах мужчина выстрелил в оппонента

Злоумышленнику вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего уроженца Волгоградской области. Ему вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ, рассказали 21 июля в надзорном ведомстве.

В марте обвиняемый на территории склада в Шушарах выстрелил из пускового устройства "Сигнал охотника" в оппонента. У потерпевшего диагностированы ссадины на спине. По словам фигуранта, он был зол на мужчину, который вызвал полицейских для оформления ДТП, произошедшего между ними.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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