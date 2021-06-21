  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ходе конфликта из-за ДТП на территории склада в Шушарах мужчина выстрелил в оппонента
Сегодня, 12:28
81
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В ходе конфликта из-за ДТП на территории склада в Шушарах мужчина выстрелил в оппонента

0 0

Злоумышленнику вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего уроженца Волгоградской области. Ему вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ, рассказали 21 июля в надзорном ведомстве. 

В марте обвиняемый на территории склада в Шушарах выстрелил из пускового устройства "Сигнал охотника" в оппонента. У потерпевшего диагностированы ссадины на спине. По словам фигуранта, он был зол на мужчину, который вызвал полицейских для оформления ДТП, произошедшего между ними. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: велосипедист распылил перцовый баллончик в окно автомобиля в Новом Девяткино. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии