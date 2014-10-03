Пожаловаться на работу самокатов в Петербурге можно в МАКС и ВКонтакте

Сообщить о нарушении с помощью чат-бота можно и в любом другом городе, где есть кикшеринг.

Чат-бот "Самокаты: общественный контроль" теперь запущен в мессенджере MАКС и социальной сети ВКонтакте. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

Сообщить о нарушении с помощью чат-бота можно в любом городе, где присутствует кикшеринг-оператор — всего их более 200. Чтобы оставить сообщение не нужно проходить регистрацию, достаточно открыть форму и заполнить простой опросник с указанием информации:

– о типе нарушения;

– о времени и месте нарушения.

Важно: каждое сообщение должно обязательно сопровождаться фото или видео подтверждением нарушения. Присоединиться к чат-ботам можно по ссылкам:

– MAX

– ВКонтакте

– Telegram

Фото: Piter.tv