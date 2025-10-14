Полиция задержала подростков после кражи самоката

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух 13-летних подростков после попытки разобрать арендный электросамокат. Инцидент произошел в конце июня на проспекте Ударников.
Школьники завезли самокат в подъезд жилого дома и подняли его на верхний этаж, рассчитывая, что без связи устройство не удастся обнаружить. После этого они начали разбирать транспортное средство.
Однако служба безопасности кикшеринговой компании определила местонахождение самоката с помощью встроенной системы отслеживания и передала информацию сотрудникам полиции.
Подростки рассказали, что не собирались использовать детали в каких-либо целях. По их словам, они хотели изучить устройство самоката и извлечь из него SIM-карту, ошибочно полагая, что ее можно использовать отдельно. Позже выяснилось, что она предназначена только для работы оборудования и не подходит для звонков.
В результате происшествия родителям несовершеннолетних может грозить обязанность возместить причиненный ущерб. Кроме того, им может быть назначен штраф до 90 тыс. руб., а семью могут поставить на профилактический учет.
Ранее Piter.TV сообщал, что людей с инвалидностью и мотоциклистов могут наделить правом ездить по выделенке.
Фото: Piter.TV
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