Полиция задержала подростков после кражи самоката

Двое 13-летних школьников в Петербурге попытались разобрать электросамокат кикшеринга, однако устройство быстро обнаружили по системе отслеживания.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух 13-летних подростков после попытки разобрать арендный электросамокат. Инцидент произошел в конце июня на проспекте Ударников.

Школьники завезли самокат в подъезд жилого дома и подняли его на верхний этаж, рассчитывая, что без связи устройство не удастся обнаружить. После этого они начали разбирать транспортное средство.

Однако служба безопасности кикшеринговой компании определила местонахождение самоката с помощью встроенной системы отслеживания и передала информацию сотрудникам полиции.

Подростки рассказали, что не собирались использовать детали в каких-либо целях. По их словам, они хотели изучить устройство самоката и извлечь из него SIM-карту, ошибочно полагая, что ее можно использовать отдельно. Позже выяснилось, что она предназначена только для работы оборудования и не подходит для звонков.

В результате происшествия родителям несовершеннолетних может грозить обязанность возместить причиненный ущерб. Кроме того, им может быть назначен штраф до 90 тыс. руб., а семью могут поставить на профилактический учет.

Ранее Piter.TV сообщал, что людей с инвалидностью и мотоциклистов могут наделить правом ездить по выделенке.

Фото: Piter.TV