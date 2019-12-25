В Петербурге водитель фуры умер во время движения

В результате произошло ДТП с другими участниками аварии.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что во Всеволожском районе Ленинградской водитель фуры умер во время движения. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел в 11:00 на 46-м километре кольцевой автодороги. По данным ведомства, 47-летний водитель умер во время движения. В итоге фура столкнулась с легковушкой, после чего через два километра врезался в силовое ограждение.

По факту ДТП проводится проверка. Очевидцы сообщают, что на месте аварии образовалась пробка.

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Фото:Андрей Смирнов/ vk.com/spb_today