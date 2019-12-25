Двое пассажиров подрались в трамвае на Энгельса из-за маски

Хулиганов передали полиции.

В Петербурге задержали двух мужчин, которые подрались в трамвае из-за медицинской маски. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Инцидент произошел 17 октября. Стражи порядка получили сигнал от водителя трамвая №9, совершившего вынужденную остановку на проспекте Энгельса из-за драки в салоне транспортного средства.

Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны выяснил, что в трамвае подрались двое пассажиров. Кондуктор попросил одного из мужчин надеть маску, на что тот отреагировал агрессивно и начал сыпать оскорблениями. За кондуктора заступился другой пассажир, который сделал замечание хулигану. В результате между мужчинами вспыхнула ссора, переросшая в драку.

Участников потасовки задержали и передали сотрудникам 36-го отдела полиции. В отношении нарушителей общественного порядка был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее мы писали, что во дворе на проспекте Художников произошла массовая драка с людьми в "оранжевых жилетах".

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