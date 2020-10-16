Во дворе на проспекте Художников произошла массовая драка с людьми в "оранжевых жилетах"

Один человек пострадал в ходе драки.

Мужчины, которые занимаются вывозом строительного мусора, подрались с дворником на проспекте Художников. Инцидент попал на видео, он произошел днем 15-го октября.

По информации от источника Piter.TV в правоохранительных органах, трое мужчин занимаются вывозом строительного мусора по объявлению. На этой почве у них произошел конфликт с дворником, который перерос в драку. На помощь к нему пришли еще 6-7 человек. Один из "помощников" размахивал ножом и попал грузчику по коленке. Пострадавшего госпитализировали. Кроме того, у стоявшей рядом "Газели" повредили зеркало и сломали стекло.

Многие нападавшие были в оранжевых жилетов. Участники драки устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге на сутки арестовали хулиганку, исписавшую краской полицейскую машину.

Видео: Piter.TV