В Петербурге на сутки арестовали хулиганку, исписавшую краской полицейскую машину

Девушка занялась незаконным рисованием в четвертом часу утра в минувшее воскресенье.

Куйбышевский районный суд Петербурга на сутки арестовал горожанку Кристину Старшову за мелкое хулиганство. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Отмечается, что в четвертом часу утра 11 октября девушка разрисовала краской полицейский автомобиль. На припаркованном у дома №28 по набережной канала Грибоедова "Форде Транзит" появились желтый символ и нечитаемая черная надпись. После рисования хулиганка попыталась скрыться.

В суде девушка заявила, что не оспаривает свою вину и не желает давать объяснения.

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