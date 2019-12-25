Суд в Петербурге отпустил мужчину, ограбившего церковную лавку

Уголовное дело прекращено за примирением сторон.

Стал известен неожиданный поворот в деле об ограблении церковной лавки в Петербурге. Подробности 13 октября приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга. Слушание дела состоялась в Колпинском районном суде.

Уголовное дело оказалось прекращено за примирением сторон. Подсудимый принес извинения, возместил ущерб и обещал больше не преступать закон. Отмечается, что батюшка его "простил", при этом "прокурор возражал".

В начале августа 2020 года мужчина находился в храме святого благоверного князя Александра Невского в Усть-Ижоре. При покупке свечей он передал сотруднице храма 5 тысяч рублей и должен был получить 4900 тысяч рублей сдачи. Когда сотрудница положила сдачу рядом с пятитысячной купюрой, злоумышленник схватил деньги и скрылся. На требования вернуть средства мужчина не отреагировал.

Ранее мы рассказывали, как рэпера Корнея Тарасова оштрафовали на 10 тысяч рублей за незаконный концерт у "Галереи".

Фото: Piter.tv