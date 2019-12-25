Петербуржец пойдет под суд за кражу 5 тысяч рублей из храма

Инцидент произошел в августе 2020.

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, который украл деньги из храма в поселке Усть-Ижора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии дознания, 11 августа 2020 года мужчина находился в храме святого благоверного князя Александра Невского. При покупке свечей он передал сотруднице храма 5 тыс. рублей и должен был получить 4900 тыс. рублей сдачи. Когда сотрудница положила сдачу рядом с пятитысячной купюрой, злоумышленник схватил деньги и скрылся. На требования вернуть средства мужчина не отреагировал.

Материалы дела отправили в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее злоумышленник вынес из храма на Горском шоссе 100 тыс. рублей.

Фото: Храм святого Александра Невского в Усть-Ижоре /VK