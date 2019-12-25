Злоумышленник вынес из храма на Горском шоссе 100 тыс. рублей

Он залез через окно.

Стали известны подробности проникновения злоумышленника в храм на Горском шоссе. Неизвестный похитил 100 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Злоумышленник попал в посещение Храма Спиридона Тримифунского путем разбития стеклопакета. Это произошло в период с 19:30 21-го сентября до 08:30 22-го сентября. Ранее сообщалось, что в храме ничего не пропало, однако оказалось, что эта информация не соответствует действительности.

Вчера, 24 сентября, полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража".

Фото: spiridon.ivanovcsii.com