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Злоумышленник вынес из храма на Горском шоссе 100 тыс. рублей
Сегодня, 9:40
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nadezhda_sib

Злоумышленник вынес из храма на Горском шоссе 100 тыс. рублей

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Он залез через окно.

Стали известны подробности проникновения злоумышленника в храм на Горском шоссе. Неизвестный похитил 100 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Злоумышленник попал в посещение Храма Спиридона Тримифунского путем разбития стеклопакета. Это произошло в период с 19:30 21-го сентября до 08:30 22-го сентября. Ранее сообщалось, что в храме ничего не пропало, однако оказалось, что эта информация не соответствует действительности.

Вчера, 24 сентября, полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража". 

Фото: spiridon.ivanovcsii.com

Теги: кража, храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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