Рэпера Корнея Тарасова оштрафовали на 10 тыс. рублей за незаконный концерт у "Галереи"

Тарасов представил свою песню "Мусора".

Рэп-исполнитель, известный как Корней Тарасов, устроил незаконный десятиминутный концерт у ТК "Галерея" в июле 2020-го года. Мужчину привлекли к административной ответственности за организацию массового мероприятия, которое повлекло нарушение общественного порядка. Об этом 11-го октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

12 июля 2020 Тарасов рассказал своим подписчикам в Instagram о том, что ждет в 18:00 всех у ТК "Галерея" на свой сольный концерт. На его выступление, которое он провел с помощью "Фольксвагена" и прицепа к нему, он собрал не менее 150 человек в общественном месте. Отрывки из его выступления и последствия попали на видео, которое он опубликовал в своей группе "ВКонтакте".

Мероприятие не было согласовано с комитетом по культуре Петербурга, затруднило движение по проезжей части и нарушило доступ к общественному транспорту. В итоге Тарасова задержали.

Смольнинский районный суд назначил рэп-исполнителю штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Пятёрочку" на Народной оштрафовали за отсутствие масок у кассиров и покупателей.

Видео: vk.com/tarasovkorney