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"Пятёрочку" на Народной оштрафовали за отсутствие масок у кассиров и покупателей
Сегодня, 12:00
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nastya960

"Пятёрочку" на Народной оштрафовали за отсутствие масок у кассиров и покупателей

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В магазин пришли с проверкой 5 сентября.

В Петербурге суд оштрафовал директора магазина "Пятёрочка" на Народной улице. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

В магазин пришли с проверкой 5 сентября. В этот момент работало три кассы, у двух кассиров маска была на подбородке, у одного маски не было вовсе. У большей части покупателей СИЗ также не наблюдалось. Воздух в магазине не очищался, антисептика не было, график уборки магазина отсутствовал. Сотрудникам при этом перед работой не измеряли температуру.

Директор магазина пояснила суду, что в момент проверки она была в отпуске. Суд выписал штраф в размере 25 тысяч рублей.

Роспотребнадзор напомнил правила использования медицинских масок.

Фото: Piter.tv

Теги: пятерочка, штраф
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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