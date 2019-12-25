Роспотребнадзор напомнил правила использования медицинских масок

Роспотребнадзор отмечается, что маски нужно носить тем, кто оказывает медицинскую помощь заболевшим и тем, кто посещает места массового скопления людей, в том числе общественный транспорт.

Ношение маски эффективно только в сочетании с другими мерами профилактики коронавирусной инфекции, например, частым мытьем рук, дезинфекцией поверхностей и соблюдением социальной дистанции. Об этом в напомнила пресс-служба Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор отмечается, что маски нужно носить тем, кто оказывает медицинскую помощь заболевшим и тем, кто посещает места массового скопления людей, в том числе общественный транспорт.

При постоянном ношении маску нужно поменять через 2-3 часа. Одноразовые маски не подлежат обработке и повторному использованию. А после использования маски её нужно положить в отдельный пакет, герметично закрыть и потом выбросить в мусорное ведро.

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