В Ленобласти изменили правила работы кинотеатров, салонов красоты и МФЦ

В красной и желтых зонах ужесточили ограничения.

В связи с увеличением количества заболевших коронавирусом в Ленинградской области изменили правила работы кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских, МФЦ и групп дополнительного образования. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В парикмахерских и салонах красоты, кинотеатрах заполняемость зала не должна быть более 50%. При этом все обязаны находиться в масках. Это касается районов, которые находятся в желтой и красной зонах. В зеленых зонах необходимы только маски.

Группы дополнительного образования в "красной" зоне ограничили количеством занимающихся — до в 12 человек в масках. МФЦ в красной и желтой зонах смогут принять посетителей только по предварительной записи. В зеленой зоне нужно только СИЗ.

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