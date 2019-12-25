В Смольном рассказали, как решают проблему очередей из скорых

Информация о свободных койках собирается фактически в режиме онлайн.

Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, какие меры предпринимаются для ускорения передачи пациента бригадой скорой помощи в стационар.

Лисовец отметил, что информация о свободных койках собирается фактически в режиме онлайн. Это делается для того, чтобы привезти пациента туда, где его смогут принять с минимальной задержкой.

На данный момент ведется дооснащение бригад скорой помощи планшетами со специальным программным обеспечением. Также в приемных отделениях усиливают бригады медиков.

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Фото: Piter.TV