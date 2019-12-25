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Медицинский университет им. Павлова подготовится к новой волне COVID-19 за неделю
Сегодня, 22:53
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Медицинский университет им. Павлова подготовится к новой волне COVID-19 за неделю

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На перепрофилирование университета потребуется время, отметил ректор.

Стало известно о готовности первого медицинского университета имени Павлова в Петербурге принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Заявление ректора вуза Сергея Багненко 8 октября приводит телеканал "Санкт-Петербург".

Он отметил, что университет готов работать в таком режиме, как и в первую волну коронавируса. На перепрофилирование университета потребуется время, отметил Багненко. Потребуется несколько дней на приведение в действие корпусов для работы коронавирусного центра – санпропускники, шлюзы, "красные" зоны и всё остальное. На весь комплекс мероприятий планируется потратить "максимум неделю" – заключил ректор.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга допустили новое ограничение планового приема пациентов. Завершение роста заболеваемости пока спрогнозировать сложно, отметили в Комздраве.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, медицина, первый медицинский университет имени павлова, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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