Власти Петербурга допустили новое ограничение планового приема пациентов

Завершение роста заболеваемости пока спрогнозировать сложно, отметили в Комздраве.

В случае пиковой нагрузки из-за пандемии коронавируса плановую госпитализацию в больницах Петербурга могут ограничить. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Как отметил глава комитета в эфире передачи "Обратная связь" на телеканале "Санкт-Петербург", в случае приближения нагрузки в "вирусных" стационарах к пиковой допускаются "те же шаги, которые мы принимали весной, ограничивающие плановую госпитализацию".

Исходя из данных по заболеваемости коронавирусом в динамике, заявить, когда завершится рост заболеваемости вирусом, не представляется возможным, отметил Лисовец.

Ранее мы сообщали о том, что аптеки Петербурга поступили три препарата для лечения коронавируса. В конце сентября данные препараты можно было купить по рецепту от врача.

Фото: Piter.tv