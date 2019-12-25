Аптеки Петербурга начинают продажу лекарств от коронавируса

Купить препарат без рецепта врача не получится.

В понедельник, 21 сентября, в России стартует продажа нескольких препаратов для лечения коронавируса вне больницы. Один из них будет стоить более 12 тысяч рублей.

Сегодня на полках аптек, в том числе, в Петербурге, появятся лекарства "Арепливир" и "Коронавир". Купить эти препараты просто так не получится, для этого при себе нужно иметь рецепт от врача.

Препарат "Арпеливер" будут продавать в розницу по 12,3 тысячи рублей за упаковку (40 таблеток). Такая высокая стоимость обусловлена расходами на доставку лекарства в медучреждения и аптеки.

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