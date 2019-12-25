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Аптеки Петербурга начинают продажу лекарств от коронавируса
Сегодня, 8:24
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nastya960

Аптеки Петербурга начинают продажу лекарств от коронавируса

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Купить препарат без рецепта врача не получится.

В понедельник, 21 сентября, в России стартует продажа нескольких препаратов для лечения коронавируса вне больницы. Один из них будет стоить более 12 тысяч рублей.

Сегодня на полках аптек, в том числе, в Петербурге, появятся лекарства "Арепливир" и "Коронавир". Купить эти препараты просто так не получится, для этого при себе нужно иметь рецепт от врача.

Препарат "Арпеливер" будут продавать в розницу по 12,3 тысячи рублей за упаковку (40 таблеток). Такая высокая стоимость обусловлена расходами на доставку лекарства в медучреждения и аптеки. 

Фото: pixabay

Теги: арепливир, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 8:43

Такая Высокая цена из-за доставки. С луны чтоли доставлять будут? Умнее ничего не нашли, чтобы оправдать высокую стоимость 

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Аноним
Сегодня 9:31

жулики . самолетом на дальний восток одну пачку

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