Названа цена российского лекарства от коронавируса

Купить такой препарат можно только по рецепту.

Упаковка нового российского препарата от коронавируса "Арепливир" в рознице будет продаваться по цене от 12 320 рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.

В упаковке препарата 40 таблеток по 200 мг. Лекарство будет отпускаться в аптеке только по рецепту, принимать его следует уже в первые 24 часа после появления первых признаков заражения коронавирусом. Исследования препарата не выявили осложнений.

"Промомед" ведет переговоры об экспорте препарата, в том числе в страны Латинской Америки, Африки и СНГ. Минздрав одобрил препарат 25 июня. Его международное непатентованное название — "Фавипиравир". Раньше им лечили лихорадку Эбола.

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