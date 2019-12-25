Роспотребнадзор рассказал, как отличить коронавирус от гриппа

Заболевания очень похожи симптомами.

Некоторые симптомы коронавируса отличаются от признаков обычного гриппа. Для COVID-19 характерны жар, утомляемость, сухой кашель, чувство заложенности в грудной клетке, одышка. Реже можно наблюдать диарею и рвоту.

Грипп начинается внезапно. Его главными характеристиками являются жар, боль в горле, кашель, озноб и мышечные боли. Грипп редко приводит к пневмонии, при коронавирусе получить воспаление легких гораздо проще. Часто при COVID-19 возникают проблемы с дыханием.

Против гриппа уже давно придуманы различные препараты, в том числе в сентябре-октябре можно сделать вакцинацию. От коронавируса эффективные лекарства ещё не созданы, а вакцина находится в стадии разработки.

Для обеих болезней Роспотребнадзор рекомендует использовать профилактические меры: тщательно мытьё руки, находиться дома во время заболевания, ограничить контактов с инфицированными людьми, использовать маску.

За сутки в Петербурге коронавирусом заразились 209 человек.

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