За сутки в Петербурге коронавирусом заразились 209 человек

Из больниц выписали 104 человека.

За последние сутки в России подтвердили 5 905 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1351 (23,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 206 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 45. За последние сутки подтверждена смерть 134 пациентов, в том числе 19 человек – в Петербурге.

За последние сутки из больниц выписано 5 339 пациентов, в том числе 104 человека в Петербурге и 25 – в Ленобласти.

Фото: Piter.TV