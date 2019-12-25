Эксперты рассказали, что цена лекарства не может быть снижена в ближайшее время.

Объяснена дороговизна российских лекарств от коронавируса. В интервью "Комсомольской правде" эксперты заявили о том, что данный препарат будет иметь большой спрос во всем мире. Однако изначально придется доказать его эффективность, а также ограничить "бесконтрольное распространение".

Генеральный директор фармацевтической компании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев отметил, что на данном этапе снижение стоимости препарата "Арепливир" не представляется возможным.

Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась Андрей Младенцев, гендиректор "Промомед"

Специалист Николай Беспалов уточнил, что лекарство не может стоить дешево, учитывая международную обстановку в мире. Он отметил, что необязательно назначать препарат только в стационарах, но рецепт на лекарство должен выписывать исключительно медик.

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19.