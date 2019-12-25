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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19
Сегодня, 8:13
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matveyvn

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

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В центре Алмазова пациентов с коронавирусом лечили с мая по август.

В РФ нашли лекарство от коронавируса, которое снизило смертность от новой инфекции в пять раз. Речь идёт о сурфактанте-БЛ, который создали для лечения тяжелых поражений легких, пишет газета "Известия".

Известно, что количество тяжёлых случаев среди заразившихся составляет около пяти процентов — 80% из них умирают.

В центре Алмазова пациентов с коронавирусом лечили с мая по август.

А смертность в этой категории больных здесь удалось снизить до 14,3%.

пишут "Известия"

Пациентам делалась ингаляция по два раза в сутки на протяжении получаса. На лечение уходило от двух до пяти суток.

Ранее мы писали, что петербуржец оплатит штраф за несвоевременное размещение результата теста на коронавирус.

Теги: коронавирус, лекарство от коронавируса, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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