Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

В РФ нашли лекарство от коронавируса, которое снизило смертность от новой инфекции в пять раз. Речь идёт о сурфактанте-БЛ, который создали для лечения тяжелых поражений легких, пишет газета "Известия".
Известно, что количество тяжёлых случаев среди заразившихся составляет около пяти процентов — 80% из них умирают.
В центре Алмазова пациентов с коронавирусом лечили с мая по август.
А смертность в этой категории больных здесь удалось снизить до 14,3%.
пишут "Известия"
Пациентам делалась ингаляция по два раза в сутки на протяжении получаса. На лечение уходило от двух до пяти суток.
Ранее мы писали, что петербуржец оплатит штраф за несвоевременное размещение результата теста на коронавирус.
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