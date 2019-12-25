Онищенко допустил появление нового пандемического штамма гриппа

Академик РАН сообщил об агрессивности вируса.

В Москве допустили появление нового пандемического штамма гриппа. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Эксперт пояснил, что вирус становится более агрессивным и учится преодолевать иммунный барьер человека.

Да, появится новый пандемический штамм (гриппа - ред.), я не исключаю, что он появится, не дожидаясь 2029 года. Действительно, мутации происходят со штаммами гриппа, они ищут, как говорится, лазейку. Ищут в себе силы для того, чтобы стать более вирулентными, преодолевать иммунитет. Геннадий Онищенко, эксперт

Специалист пояснил прессе, что современная отечественная система здравоохранения научилась предвосхищать появление новых опасных инфекций за год до их начала за счет своевременного создания вакцин. Геннадий Онищенко заметил, что властям важно успеть изготовить препараты, масштабировать их, а позже - создать индивидуальный и популяционный иммунитет на территории страны или в мире.

Онищенко рассказал, когда начнется подъем заболеваемости ОРВИ в России.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня