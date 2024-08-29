  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Онищенко рассказал, когда начнется подъем заболеваемости ОРВИ в России
Сегодня, 12:25
246
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Онищенко рассказал, когда начнется подъем заболеваемости ОРВИ в России

0 0

В РАН рассказали о необходимости заранее привиться от гриппа.

Подъем заболеваемости ОРВИ на российской территории начнется в середине сентября. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства  "РИА Новости".  Эксперт пояснил, что в первый осенний месяц в стране еще не будет фиксировать заболеваемость гриппом. Однако важно заранее пройти вакцинацию от данного заболевания.

Первый подъем, всплеск начнется в середине сентября. Он объясняется социальными причинами: сейчас 17 миллионов школьников сядут за парты, начнется "проэпидемичивание" друг друга. Это естественный, закономерный подъем заболеваемости.

Геннадий Онищенко, эксперт 

Онищенко назвал наркозависимость Зеленского подтвержденным фактом.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня

Теги: геннадий онищенко, орви, ран
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии