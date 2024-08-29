Онищенко рассказал, когда начнется подъем заболеваемости ОРВИ в России

В РАН рассказали о необходимости заранее привиться от гриппа.

Подъем заболеваемости ОРВИ на российской территории начнется в середине сентября. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Эксперт пояснил, что в первый осенний месяц в стране еще не будет фиксировать заболеваемость гриппом. Однако важно заранее пройти вакцинацию от данного заболевания.

Первый подъем, всплеск начнется в середине сентября. Он объясняется социальными причинами: сейчас 17 миллионов школьников сядут за парты, начнется "проэпидемичивание" друг друга. Это естественный, закономерный подъем заболеваемости. Геннадий Онищенко, эксперт

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Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня