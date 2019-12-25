Петербуржец оплатит штраф за несвоевременное размещение результата теста на коронавирус

За несвоевременное размещение результатов тест на коронавирус на портале Госуслуг петербуржец заплатит штраф.
Сообщается, что мужчина вернулся на родину 5 августа и в трехдневный срок не разместил результаты теста. Суд обязал гражданина выплатит штрав в размере 15 тысяч рублей. Отмечается, что со 2 августа в Петербурге составили 101 административный протокол на тех горожан, которые не разместили результаты в трехдневный срок.
Ранее мы писали, что у Покровской больницы заметили очередь скорых.
Фото: Piter.TV
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