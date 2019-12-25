У Покровской больницы заметили очередь скорых

Последний раз очередь замечали в августе.

Днем в понедельник, 7 сентября, у Покровской больницы снова заметили очередь из машин скорой помощи.

Очевидцы поделились с редакцией Piter.TV фотографиями с места. Информации о том, почему вновь собралась очередь, пока нет. В августе горожане тоже видели очередь из скорых. Тогда мнения петербуржцев разделились: кто-то видел, кто-то – нет. В последний летний месяц больница продолжала работу как перепрофилированный стационар для больных коронавирусом.

Ранее мы писали, что суд оштрафовал Покровскую больницу за массовое заражение коронавирусом сотрудников и пациентов.

Фото: Piter.TV