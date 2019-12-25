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Суд оштрафовал Покровскую больницу за массовое заражение коронавирусом сотрудников и пациентов
Сегодня, 14:48
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nadezhda_sib

Суд оштрафовал Покровскую больницу за массовое заражение коронавирусом сотрудников и пациентов

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При этом медучреждение не было перепрофилировано.

В апреле в Покровской больнице зафиксировали массовое заболевание коронавирусом среди пациентов и персонала медучреждения. Василеостровский районный суд вынес решение оштрафовать больницу, сообщила "Фонтанка.ру".

Суд установил, что учреждение нарушило противоэпидемический режим и несвоевременно предоставляло информацию Роспотребнадзору о заражении COVID-19. 

Теперь больнице придется заплатить штраф в 120 тысяч рублей. 

Напомним, в апреле Покровскую больницу приспособили под прием больных с пневмонией. При этом заражения коронавирусом там отрицали. Врачам пришлось записать коллективное видеообращение. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд закрыл на месяц булочную на Пионерской улице.

Фото: Покровская больница / VK 

 

Теги: покровская больница, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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