Суд оштрафовал Покровскую больницу за массовое заражение коронавирусом сотрудников и пациентов

При этом медучреждение не было перепрофилировано.

В апреле в Покровской больнице зафиксировали массовое заболевание коронавирусом среди пациентов и персонала медучреждения. Василеостровский районный суд вынес решение оштрафовать больницу, сообщила "Фонтанка.ру".

Суд установил, что учреждение нарушило противоэпидемический режим и несвоевременно предоставляло информацию Роспотребнадзору о заражении COVID-19.

Теперь больнице придется заплатить штраф в 120 тысяч рублей.

Напомним, в апреле Покровскую больницу приспособили под прием больных с пневмонией. При этом заражения коронавирусом там отрицали. Врачам пришлось записать коллективное видеообращение.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд закрыл на месяц булочную на Пионерской улице.

Фото: Покровская больница / VK