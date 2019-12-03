Суд закрыл на месяц пекарню на Пионерской улице

Она возобновит свою работу 29 августа.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Буше" за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При проверке, которая проходила 15 июля 2020, было установлено, что прием продуктов в кафе осуществляется со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры. Контейнерная площадка для сбора отходов отсутствует. Это ухудшило условия проживания одного из жильцов дома.

Кроме того, также найдены нарушения, связанные с системой вентиляции предприятия общественного питания и торговли.

На суде защитникам удалось доказать, что размещения точки общепита в жилом здании не является нарушением. Наличие остальных нарушений подтвердили.

Суд приостановил деятельность предприятия "Теплого хлеба и под одеяло" на Пионерской улице, 50, литера А на 30 суток. Точкой отсчета является 29 июля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге закрылся гипермаркет на Савушкина.

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