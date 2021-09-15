Сеть пекарен из Петербурга требует 2 млн рублей у конкурентов из Иркутска

Иркутский «Цех» сменил название на «Бейки», но иск от «Цеха 85» сохранился

Петербургская сеть "Цех 85" подала иск на 2 млн руб. против иркутской сети "Цех", заявив о нарушении прав на товарный знак. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Поводом для иска стал звонок потенциального партнера, обнаружившего в Иркутске пекарни со схожим названием. Сумма требований рассчитана исходя из стоимости франшизы для четырех заведений.

До обращения в суд компания направила претензию с предложением сменить название и выплатить меньшую компенсацию. Иркутская сторона отказалась, после чего иск был направлен в суд.

Сеть "Цех", работавшая под этим названием около 5 лет, уже сменила вывеску на "Бейки". Однако "Цех 85" продолжает требовать возмещения, поскольку факт нарушения исключительных прав на товарный знак сохраняется.

Юристы отмечают, что правообладатель имеет возможность защищать бренд на всей территории России, даже если заведения работают не во всех регионах.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец стал жертвой мошенничества при сдаче в аренду жилья.

Фото: Piter.TV