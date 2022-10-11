Суд взыскал с "Леноблводоканала" 14 млн рублей пени по иску Росприроднадзора

Ранее с предприятия уже взыскали более 31 миллиона рублей основного долга за 2019 год.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с ГУП "Леноблводоканал" пени в размере свыше 14 миллионов рублей. Санкции начислены за несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ранее с предприятия уже взыскали более 31 миллиона рублей основной задолженности за 2019 год.

В пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования сообщили, что инспекторы ведомства зафиксировали факт просрочки обязательных экологических платежей. Это послужило основанием для начисления штрафных санкций. Предприятие не исполнило требование о добровольном погашении пени, в связи с чем Росприроднадзор обратился в суд.

