Петербуржец стал жертвой мошенничества при сдаче в аренду жилья

Житель Приморского района стал жертвой мошенничества при сдаче в аренду жилья. Подробности сообщили в районной прокуратуре Петербурга.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка и использование официального документа, предоставляющего права).

По версии следствия, обвиняемый в июле 2024 года получил сведения о собственнике одной из квартир в доме 6 на улице Карбышева, который сдавал жилое помещение в аренду. В ходе встречи с арендодателем под предлогом проверки документов обвиняемый сфотографировал паспорт собственника, а также правоустанавливающие документы. После чего он изготовил поддельную генеральную доверенность на квартиру.

В продолжение преступного умысла обвиняемый предложил знакомому за деньги выступить в качестве номинального покупателя. Для создания правомерного вида сделки купли-продажи квартиры обвиняемый арендовал сейфовую ячейку, в которой разместили от имени покупателя муляж денежных средств на сумму более 13,5 млн рублей.

При нотариальном оформлении сделки по отчуждению недвижимости обвиняемый представил документы, которые вызвали сомнения у нотариуса. Помощник нотариуса сообщил о подозрительной сделке в правоохранительные органы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

