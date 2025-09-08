В Петербурге мама и сын работали курьерами мошенников и обманули 6 пенсионеров

На счету мамы и сына – как минимум шестеро обманутых пожилых людей, проживающих в разных районах Петербурга и Ленобласти, лишившихся в общей сложности 2,8 миллионов рублей.

В Петербурге полицейские задержали мать и ее сына, забиравших деньги у обманутых пенсионеров. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Расследуя дело об обмане двух пожилых жительниц Приморского района, полицейские задержали 21-летнего жителя Павловска, выполнявшего функции курьера мошенников. Молодой человек, в прошлом судимый за наркотики, работал на мошенников в паре со своей 46-летней матерью. Они должны были забирать наличные у обманутых пенсионеров и переводить средства на электронные кошельки организаторов данной схемы. За каждый выезд к жертвам курьеры получали 5 тысяч рублей и более 0,02% от всей суммы, которую им передали.

На счету мамы и сына – как минимум шестеро обманутых пожилых людей, проживающих в разных районах Петербурга и Ленобласти, лишившихся в общей сложности 2,8 миллионов рублей. Одной из пострадавших стала 86-летняя жительница Сестрорецка, пережившая блокаду Ленинграда. По всем фактам полицейским следствием возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Молодой человек находится под стражей, его мать пока остается под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает их причастность к другим преступлениям.

Видео: МВД по СПб и ЛО