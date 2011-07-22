В Ленобласти задержали троих мужчин за мошенничество с выплатами за контрактную службу

В Ленинградской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, связанном с незаконным получением единовременных выплат для поступления на военную службу по контракту. Подозреваемыми стали трое местных жителей, рассказали в СК по Ленобласти.
По данным следствия, мужчины заранее договорились о преступной схеме. Они подготовили пакет документов с ложными сведениями и подали его в органы соцзащиты. Таким образом они получили деньги из областного бюджета, которые полагались гражданам при заключении контракта с Министерством обороны. Однако служить в армии фигуранты дела не собирались и потратили выплаты на личные нужды.
Сотрудники СК вместе с УФСБ и полицией провели обыски в квартирах подозреваемых. При силовой поддержке СОБР трое мужчин были задержаны. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об их аресте.
Следствие продолжает работу: проверяются другие возможные эпизоды мошенничества и устанавливаются лица, которые могли быть причастны к этой схеме.
А в Петербурге задержали хакеров, похитивших деньги у десятка россиян.
Видео: Telegram/ Следком Ленинградской области
