В Петербурге задержали хакеров, похитивших деньги у десятка россиян

Сотрудники петербургского управления по борьбе с киберпреступностью пресекли деятельность группы мошенников, использовавших вредоносное ПО для кражи денег со счетов граждан.

По данным полиции, организатором группы оказался 24-летний житель Белгородской области, проживающий в Москве. Его сообщниками стали двое 35-летних жителей Петербурга и Гатчины. С начала года они размещали в интернете объявления о подработке и переводили откликнувшихся в мессенджеры. Там жертв убеждали скачать приложение по ссылке на фальшивый сайт, имитирующий магазин мобильных приложений. После установки программа заражала смартфон, открывая преступникам доступ к банковским счетам и "Госуслугам". Через взломанные аккаунты злоумышленники оформляли микрозаймы и выводили деньги на подконтрольные счета.

Для маскировки хакеры использовали прокси-серверы за границей. Однако это не помогло — их личности установили, а квартиры обыскали. Полицейские изъяли телефоны, ноутбуки, банковские карты и переписку, доказывающую преступную схему.

По версии следствия, группа причастна как минимум к 50 эпизодам кражи на сумму около 1 млн рублей. Семь из них совершены в Петербурге и Ленинградской области, ущерб составил 162,2 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Мошенничество". Организатор заключён под стражу, его сообщникам избрали иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Расследование продолжается, правоохранители ищут возможных соучастников и новые эпизоды.

