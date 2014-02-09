В Петербурге пятеро лжеремонтников получили реальные сроки лишения свободы

От действий организованной группы пострадало 8 человек.

Пятеро лжеремонтников приговорили к лишению свободы в Приморском районе Петербурга. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

Суд вынес приговор в отношении Татьяны Кондратенковой, Светланы Ряжских, Романа Кириченко, Владимира Буданова и Михаила Новикова. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что подсудимые в период с декабря 2021 года по декабрь 2022 года представлялись сотрудниками вымышленной организации ООО "Мастер Хаус" и под предлогом оказания ремонтных работ в квартире, которые не выполнялись или выполнялись ненадлежащим образом и не в полном объеме, похищали деньги граждан.

Также обвиняемые обманом продали одной из пожилых потерпевших массажное кресло и массажер для ног за 600 тысяч рублей. При этом их фактическая стоимость составляла в общем размере около 70 тысяч рублей.

От действий организованной группы пострадало 8 человек. Общий ущерб превысил 3,8 млн рублей.

Кондратенковой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Ряжских – 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей, Кириченко – 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей, Буданову – 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей, Новикову – 7 лет 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Также судом удовлетворены иски потерпевших о компенсации ущерба, причиненного преступлениями. На недвижимое имущество и банковские счета подсудимых наложен арест.

Фото: unsplash (JESHOOTS.COM)