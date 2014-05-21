Суд оставил без движения иск о банкротстве СПбГУП до июня

Общая задолженность учебного заведения на февраль достигла почти 272 миллионов рублей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без движения исковое заявление московского Ланта-банка о признании банкротом Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Информация размещена на портале "Электронное правосудие". В карточке дела указано, что заявление оставлено без движения до 5 июня.

Заявление поступило в суд 9 апреля. Ранее, 2 апреля, Ланта-банк также подал иск в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом учредителя СПбГУП — Федерации независимых профсоюзов России. Истец просит ввести в отношении ФНПР процедуру наблюдения. Размер заявленных требований к федерации составляет 363,4 миллиона рублей, включая 232,9 миллиона основного долга, 7,6 миллиона процентов и 122,9 миллиона пени. Это заявление суд тоже оставил без движения — до 3 июня. Причина в том, что банк не приложил к иску платежное поручение об оплате госпошлины.

В марте Ланта-банк подал иск в Куйбышевский суд Петербурга о взыскании с отстраненного от должности ректора университета Александра Запесоцкого и его сына Юрия двух квартир и пяти нежилых помещений на Невском проспекте. Эта недвижимость была заложена по кредитным договорам с вузом на 250 миллионов рублей. Предварительное заседание по делу назначили на 2 июня. Банк предоставил университету кредит в 50 миллионов рублей в апреле 2025 года со сроком погашения до 19 декабря 2025 года. А еще раньше, в апреле 2024 года, вуз получил в кредит 200 миллионов рублей до 18 сентября 2029 года. В обеспечение обязательств банк заключил договоры залога с Запесоцкими. Однако к февралю 2026 года университет долг не вернул, а досудебную претензию проигнорировал. Общая задолженность заемщика на февраль составила почти 272 миллиона рублей.

Ранее в квартире экс-ректора СПбГУП Запесоцкого прошел обыск.

