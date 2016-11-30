В квартире экс-ректора СПбГУП Запесоцкого прошел обыск

По данным самого профессора, давление оказывается на 14 сотрудников университета.

В квартире бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов Александра Запесоцкого прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении 26,9 млн рублей. Об этом сообщил сам экс-профессор изданию "Фонтанка".

Александр Запесоцкий заявил, что обыск в его квартире был проведен в его отсутствие, так как он находится на лечении в клинике. Он утверждает, что правоохранительные органы оказывают "максимальное давление" на сотрудников университета, а руководит процессом прокуратура.

По словам экс-ректора, в постановлении на обыск также была указана его супруга. У нее были изъяты ключи от арендованного автомобиля. Запесоцкий подчеркнул, что его жена, являясь специалистом по лингвистике, не имеет отношения к научным работам по социально-трудовой и миграционной тематике, которые фигурируют в деле.

Запесоцкий сообщил, что следственные действия продолжаются в отношении 14 представителей педагогического состава СПбГУП. Среди них первый проректор университета Лариса Пасешникова и главный бухгалтер Юлия Шаркевич, которых, по его словам, "прессуют особенно сильно". Он не исключил, что некоторых из задержанных отпустят только на следующий день.

Скриншот: Яндекс.панорамы