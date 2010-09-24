Профком СПбГУП требует проверки судьи после решения об отстранении Запесоцкого

В профсоюзном вузе заявили о неправосудности решения суда и попросили вмешательства.

Профсоюзная организация Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов направила обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к ответственности судью Елену Новикову. По мнению авторов документа, она вынесла неправосудное решение об отстранении Александра Запесоцкого от должности ректора.

В профкоме считают, что судебный акт стал причиной управленческого кризиса в университете. В обращении указано, что назначенный исполнять обязанности ректора Евгений Лубашев не исполняет решения учредителя — Федерации независимых профсоюзов России — и действует вразрез с интересами вуза.

Представители профсоюзной организации утверждают, что мотивировка отстранения не соответствует законодательству. По их словам, Запесоцкий имеет значительный опыт работы и государственные награды, однако оказался в положении, которое авторы письма посчитали необоснованным.

Скриншот: Яндекс.панорамы