Банк потребовал изъять квартиру экс-ректора СПбГУП Запесоцкого

Поводом стали неисполненные обязательства по займам.

В Петроградский районный суд Петербурга поступил иск от коммерческого банка к бывшему руководителю Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Ответчиком выступает Александр Запесоцкий, отстраненный от должности ректора. В качестве третьих лиц привлечены сам вуз и Федерация независимых профсоюзов России.

Как сообщила представитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева, финансовое учреждение требует обратить взыскание на недвижимость. Речь идет о квартире площадью 124,3 квадратных метра на Каменноостровском проспекте, оценочная стоимость которой составляет 9,3 миллиона рублей. Иск подан в связи с невыполнением условий кредитного договора, заключенного в сентябре 2024 года.

Сам Александр Запесоцкий пояснил, что жилье было передано в залог по займам, которые университет взял на развитие материальной базы. Речь идет о двух кредитах на общую сумму 250 миллионов рублей. По словам экс-ректора, профсоюзы как общественная организация не могли выступать залогодателем своим имуществом, поэтому поручителем выступил он лично.

Запесоцкий рассчитывал погасить задолженность в 50 миллионов рублей к декабрю 2025 года. Однако после его отстранения от должности по решению суда и назначения временного руководителя Евгения Лубашева банк потребовал досрочного возврата средств по второму кредиту. Итоговая сумма исковых требований составила 270 миллионов рублей.

