СберПрайм Зелёный Марафон пройдёт 30 мая в Санкт-Петербурге

Благотворительный спортивный праздник для всей семьи объединит свыше 140 тыс. бегунов и поможет собрать деньги на поддержку детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник СберПрайм Зелёный Марафон в этом году состоится 30 мая. На забег в Санкт-Петербурге можно зарегистрироваться с 8 апреля. Забег пройдёт при поддержке популярной подписки СберПрайм.

Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тыс. участников. Предполагается, что мероприятие станет одним из самых массовых не только в России, но и в мире. В Санкт-Петербурге спортсменов и болельщиков вновь примет Приморский парк Победы на Крестовской острове.

В Санкт-Петербурге СберПрайм Зелёный Марафон будет бесплатным. В Северной столице будут доступны забеги на 10 км, 4,2 км и детский старт. Запланированы концерты и экологические акции. В Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде, где ожидается больше всего участников, также выступят известные артисты.

У каждой дистанции СберПрайм Зелёного Марафона впервые появится свой партнёр. Забег на 4,2 км станет самым музыкальным — его поддержит сервис HiFi-стриминга Звук. 10 км будут самой любимой дистанцией вместе с сервисом экспресс-доставки Самокат. В некоторых городах 21,1 км пройдут при поддержке ИИ-помощника ГигаЧат. Партнёр детских забегов — СберKids, а северной (скандинавской) ходьбы — СберМобайл.

Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи проведут индивидуальные образовательные маршруты с учётом особенностей каждого ребёнка, бережно сопроводят, научат новому, помогая раскрывать таланты, находить друзей и взаимодействовать с ними.

Внести свой вклад в эту работу любой желающий может на платформе СберВместе — участвовать в забеге для этого необязательно. По традиции Сбер удвоит итоговую сумму, которая в этом году может стать рекордной. За прошлый год участники перечислили на добрые дела более 30 млн рублей, а с учётом удвоения банка на поддержку детей направили свыше 60 млн.

В этом году СберПрайм Зелёный Марафон пройдёт в 13-й раз. Проект стартовал в 2012 году и за это время вырос из акции по озеленению городов в масштабное социальное событие для всей страны. В 2016 году Зелёный Марафон установил рекорд России как забег, прошедший в наибольшем количестве городов за один световой день. За прошедшие годы в мероприятии приняли участие свыше миллиона человек.

Из года в год на СберПрайм Зелёном Марафоне мы участвуем со смыслом, чтобы помогать детям. Каждый бежит в своём темпе, у скандинавской ходьбы тоже свой темп, но все делают одно доброе дело. Это больше чем бег — это наш общий вклад в будущее: каждый шаг, каждое пожертвование превращается в помощь детям и действительно меняет их жизни. Я приглашаю всех любителей бега, кому близка идея такого марафона, принять участие в нашем благотворительном семейном празднике, который мы постараемся сделать незабываемым. Уверен, что Зелёный Марафон станет одним из самых ярких и добрых спортивных событий в нашей стране. Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

