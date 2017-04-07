Платную парковку на Думской улице в Петербурге полностью уберут с 18 мая

Платную парковку на Думской улице в Петербурге планируют полностью ликвидировать. Это следует из распоряжения комитета по транспорту, которое в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Документ должен вступить в силу с 18 мая.

Распоряжение вносит правки в акт, регулирующий создание платных парковок в городе. На всем протяжении Думской улицы вдоль здания Городской думы указано 0 парковочных мест. В настоящее время здесь располагается 88 машино-мест, шесть из которых зарезервированы для людей с инвалидностью.

Оставлять машины на Думской улице запретили еще с 1 сентября 2025 года. Разметку и знаки платной парковки демонтировали между портиком и Перинными рядами. Взамен установили знаки "Зона с ограничением остановки". Позднее, в октябре, убрали две точки для выступлений уличных музыкантов. Как рассказали в Законодательном собрании, выступления сильно мешали учебному процессу в Музыкальной школе имени Римского-Корсакова.