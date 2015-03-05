Пенсионер на BMW упал в Обводный канал в Кронштадте и чудом остался жив

Вечером 16 апреля в Кронштадте автомобиль BMW вылетел в Обводный канал. Происшествие случилось возле Синего моста. На помощь водителю немедленно бросились очевидцы. Мужчину удалось достать из ледяной воды. По словам свидетелей, никто не погиб.

Очевидцы написали в группе "Подслушано в Кронштадте" во ВКонтакте, что за рулем находился пожилой мужчина. Его вытащили прохожие, он жив. По словам другого свидетеля, водитель перепутал передачи: вместо задней включил переднюю и слетел в канаву. С ним все в порядке, а вот машина поплыла дальше по течению.

Сейчас на месте работают спасатели МЧС, которые пытаются извлечь утонувшую иномарку. Пенсионера передали врачам. Официальной информации о дорожно-транспортном происшествии пока не поступало.