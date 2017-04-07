Мичман Алексей Урюпин рассказал как спас пенсионера из упавшего в Обводный канал BMW

Военнослужащий Ленинградской военно-морской базы первым пришел на помощь 85-летнему водителю.

В четверг, 16 апреля, пожилой автомобилист не справился с управлением и съехал в Обводный канал в Кронштадте. Первым ему на помощь пришел мичман Ленинградской военно-морской базы Алексей Урюпин.

По словам военнослужащего, он услышал странный звук и заметил, как автомобиль BMW пытался развернуться вдоль канала. Затем машина пробила забор и опрокинулась в воду. Урюпин оценил обстановку, быстро разделся и аккуратно спустился. Он попросил очевидцев вызвать спасателей. В машине сработали подушки безопасности, и были опасения, что двери заблокированы. Мичман попросил у прохожих камень и вместе с ним поплыл к автомобилю.

Подплыв к машине, которая уже наполовину ушла под воду, он попробовал открыть заднюю дверь. Понял, что она разблокирована, но с первого раза не поддалась. Тогда он выкинул камень и двумя руками, уперевшись ногой в заднее колесо, со второй или третьей попытки смог открыть дверь. В этот момент пострадавший, заметив приближающуюся помощь, стал перелезать на заднее сиденье. Урюпин одной рукой вытащил его из машины, после чего автомобиль полностью заполнился водой. Вместе с пенсионером он подплыл к стене канала, где им помогли другие очевидцы.