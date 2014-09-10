Сотрудники ГАИ Петербурга доставили в больницу младенца, который начал задыхаться

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции спасли 11-месячного младенца, который начал задыхаться. Дома малыш случайно проглотил инородный предмет, рассказали в МВД России.

На помощь мальчику пришли подполковник полиции Олег Гуменюк и лейтенант Алексей Потяков, дежурившие на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов. К ним подъехал автомобиль, откуда выбежала взволнованная женщина и попросила спасти сына. Ситуация осложнялась вечерними пробками: родители понимали, что самостоятельно добраться до медиков вовремя не успеют. Автоинспекторы незамедлительно посадили горожанку с ребенком в патрульный транспорт и преодолели путь протяженностью порядка 20 километров – до Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова.

Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. Мама спасенного крохи поблагодарила правоохранителей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти