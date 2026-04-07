Сотрудники ГАИ помогли рожавшей женщине, которая застряла в пробке на КАД Петербурга

Сотрудники Госавтоинспекции по Невскому району Петербурга помогли роженице, которая застряла в пробке на Кольцевой автодороге. Об этом сообщили в МВД России.

При движении от Шафировского проспекта в сторону Колтушского шоссе 20 марта к инспекторам обратился 24-летний водитель автомобиля Lada Granta. Мужчина рассказал полицейским, что у его 25-летней жены начались схватки. Старшие лейтенанты Иван Попов и Вячеслав Губкин приняли решение сопроводить машину до ближайшего медицинского учреждения с включенными световыми и звуковыми сигналами. Так, был проложен безопасный коридор в плотном потоке авто.

Семья успела вовремя: на свет появился мальчик по имени Мирослав. Инспекторы приехали в роддом, чтобы поздравить молодых родителей. Матери вручили букет цветов и памятный подарок от Госавтоинспекции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти