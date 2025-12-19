Полиция Пензы задержала курьера, похитившего деньги у пенсионера

Отмечается, что курьер забрал у пенсионера 2 млн рублей и 4 тысячи евро.

В Пензе полиция задержала курьера, похитившего деньги у пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в ноябре 2025 года аферисты от имени сотрудников связи и силового ведомства убедили 88-летнего мужчину, что он инансирует экстремистов, и потребовали передать все наличные средства для "декларирования". Пенсионер отдал деньги курьеру мошенников, но позже догадался про обман и обратился в полицию.

Сотрудники полиции задержали курьера, который похитил у пенсионера 2 млн рублей и 4 тысячи евро. Он пояснил, что нашел "подработку" курьером через мессенджер и получил за свою роль 2% от суммы. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Видео: УМВД по Пензенской области