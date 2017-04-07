Прокуратура проверит задержки поездов на участке Калище - Петербург

Движение пригородных электричек на Балтийском направлении нарушилось днем 16 апреля.

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку по факту задержек поездов на участке Калище — Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, причиной приостановки движения стала неисправность железнодорожной инфраструктуры.

Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося и проверяет исполнение законодательства в области безопасности на железной дороге, а также соблюдение прав пассажиров. В настоящее время движение поездов на проблемном участке уже восстановили.

О задержках пригородных электричек на Балтийском направлении стало известно днем 16 апреля. Сбои в графике коснулись поездов номер 7203 и 7207 (Петербург — Калище), 6608 (Калище — Петербург) и 7210 (Лебяжье — Петербург). Составы задерживались более чем на час.

Ранее, 10 апреля, электрички также опаздывали из-за возгорания тепловоза в Ленинградской области. Тогда в результате пожара в грузовом составе задержались поезда номер 6441 (Петербург — Оредеж) и 377 (Петербург — Великие Луки). Максимальное время опоздания достигло двух часов.