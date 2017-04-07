Будущую шахту для продолжения фиолетовой линии метро заметили в Петербурге

Строительная площадка непреднамеренно попала в кадр с высоток района.

В Петербурге на Комендантском проспекте заметили строительную площадку, раскрывающую планы по продолжению фиолетовой ветки метро. Снимки разместили в сообществе "СПБ Строительный". На фотографиях с высоток района непреднамеренно запечатлели круглый объект, который оказался шахтой. Метрострой Северной столицы начал работу над новым участком пятой линии, следующей за станцией "Комендантский проспект".

Как стало известно 78.ru, шахта предназначена для строительства станции "Шуваловский проспект". Вместе с возводимой станцией "Каменка" на третьей линии она образует пересадочный узел. Линия продолжится севернее, где построят еще две станции.

Строительство шахты включает создание кольцевой прорези, которую обустроят буросекущимися сваями на глубину 30–40 метров для временных стен. Затем возведут монолитную железобетонную конструкцию для постоянной крепи. Пересадочный узел уникален для города, так как впервые соединит глубокую станцию с той, что будет ближе к поверхности.

Ожидается, что строительство станции "Каменка" на третьей линии завершится к 2028–2030 годам. Однако для глубоких станций пятой линии потребуется больше времени — возможно, около 6–7 лет.