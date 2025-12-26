Профессора СПбГУП обратились к руководству страны в защиту вуза

12 профессоров направили обращение к высшему руководству России с призывом остановить то, что они расценивают как целенаправленную дискредитацию университета в чужих интересах.

В редакции российских СМИ, в том числе в Piter.TV, поступил экстренный пресс-релиз от имени Учёного совета и Объединённого студенческого совета СПбГУП. Группа из 12 профессоров университета обратилась к руководству страны от лица всего коллектива и студентов. Авторы потребовали положить конец тому, что они характеризуют как организованное шельмование вуза, запущенное влиятельными структурами в негосударственных интересах.

Среди подписантов — режиссёр Константин Бронзит, лауреат премии Президента РФ и трёхкратный номинант на "Оскар"; народный артист СССР Олег Виноградов, более 20 лет руководивший балетом Мариинского театра, а впоследствии — балетными труппами в США; один из ведущих мировых специалистов в области звукорежиссуры и акустики Ирина Алдошина; экономист Григорий Фейгин, приглашённый профессор ряда университетов Западной Европы.

Ранее в квартире экс-ректора СПбГУП Запесоцкого прошел обыск.

